تعرف على فضل قراءة سورة الجمعة و أسرارها وفضل التعبد بها

قراءة سورة الجمعة يقول الإمام العز بن عبدالسلام في فتاويه، إن قراءة سورتي الجمعة والمنافقون من سنة الجمعة، وإكمالهما أفضل من الاقتصار على بعضهما، وكذلك قراءة بعضها أفضل من قراءة مثله من غيرهما، إلا أن يكون غيرهما مشتملاً على الثناء، كآية الكرسي، وآخر سورة الحشر، وأول سورة الحديد.

وقالت دار الإفتاء إنه لا حرج في قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الجمعة، فهذا أمرٌ حسنٌ يجمع الناس على كتاب الله تعالى ويهيئهم لأداء شعائر الجمعة، ولورود الأمر بقراءة القرآن والاستماع إليه مطلقًا؛ فقال تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِن كِتَابِ اللهِ كُتبَت لَهُ حَسَنةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَن تَلَا آيَةً مِن كِتَابِ اللهِ كَانَت لَهُ نُورًا يَومَ الْقِيامَةِ» رواه أحمد.

جاء عن أُبي بن كعب -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "مَنْ قَرَأ سُورَةَ الجُمُعَةِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ بعددِ مَنْ ذَهبَ إلى الجُمعةِ من مِصْرٍ مِنْ أمْصَارِ المُسْلمينَ ومَنْ لَمْ يَذْهَبْ"، ولكنّ هذا الحديث ضعيف وذلك لوجود أبو عصمة نوح بن مريم ضمن رجال السند وهو معروف بالكذب والوضع في الحديث، كما علّق المِناوي على هذا الحديث وقال إنّه موضوع.

ومن الأحاديث الواردة في فضل سورة الجمعة ما ذكره الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز، وهو قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لعليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه: "يا علىّ مَنْ قرأَها فكأَنَّما فُتح له أَلف مدينة، وعُصِم من إِبليس وجنوده، وله بكلّ آية قرأَها ثوابُ المنفِق على عياله"،ولكنّ هذا الحديث ضعيف أيضًا حيث لم يرد في فضل سورة الجمعة حديث صحيح مخصوص.

وما ورد بشأن هذه السورة هو أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان يقرؤها في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، حيث أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- كانَ يَقْرَأُ في صَلَاةِ الفَجْرِ، يَومَ الجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهلْ أَتَى علَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَأنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- كانَ يَقْرَأُ في صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ"، فمداومة رسول الله على قراءة هذه السورة في صلاة الجمعة هو فضيلة من فضائلها، والدليل أنّ بعض أهل العلم ذكروا هذا الحديث ضمن فضائل سورة الجمعة.