نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة شئون إدارية بمستشفى الإصابات

أعلنت جامعة أسيوط عن نتائج الاختبار الإلكتروني لوظيفة أخصائي شئون إدارية بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي. تم إتاحة النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 22 من أغسطس عبر الرابط الإلكتروني

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رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوى، أكد أن الاختبارات تمت بشكل منتظم وهادئ بدون وقوع أي مشكلات تذكر. هذا يعكس جهود القائمين على الاختبارات والالتزام بهم للتعليمات والإجراءات. كما أشادت إدارة الجامعة بتذليل كافة العقبات التي تواجه منظومة الاختبارات الإلكترونية بهدف ضمان نجاحها. وقدم التمنيات بالتوفيق لجميع المتقدمين.

من جانب آخر، ستعقد الجامعة اختبارات يوم غدٍ الخميس الموافق 24 أغسطس لوظيفة محاسب ومراجع في قاعات صالات الامتحانات لجنة (1) من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثانية. بينما ستقام اختبارات لوظيفة أخصائي رياضي في يوم 27 أغسطس، ولوظيفة مهندس مدني في 28 أغسطس، ولوظيفة مهندس كهرباء في 29 أغسطس، عند تمام الساعة الواحدة ظهرًا.