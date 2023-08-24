محامي كهربا: لدينا مهلة شهرين لسداد الغرامة لـ نادي الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، عن أخر تطورات أزمة اللاعب بسبب الغرامة الموقعة عليه لصالح لنادي الزمالك.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: " لدينا مهلة مدتها شهرين لسداد غرامة كهربا لنادي الزمالك، وقد تزيد المدة لأكثر من ذلك وفقاً للوائح الرياضية ".

وأضاف: " نحاول التواصل مع النادي البرتغالي لتقسيم عقوبة كهربا ولا يمكنني الإفصاح عن آخر التطورات التي توصلت إليها المفاوضات في الوقت الحالي ".

وتابع: "لم يحدث أي تواصل مع الزمالك حتى الآن بشأن غرامة كهربا، الأمر اختلف تماما ومن الممكن أن يتم عقد محادثات في الفترة المقبلة، حينها سنقدم عروضنا ويتم الاتفاق".

كهربا يتواصل مع إدارة الزمالك لتقسيط الغرامة

واختتم أشرف عبد العزيز تصريحاته قائلًا: " من الوارد تقديم عرض للجنة الثلاثية للزمالك لتقسيط غرامة كهربا، قد تشهد الساعات المقبلة تواصل معهم بخصوص هذا الشأن ".