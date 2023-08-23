الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

#صلاح_ اتحادي .. جماهير النمور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي لضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

 تصدر الفرعون المصري، محمد صلاح،  محركات البحث "ترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي"تويتر" عن مطالبة الجماهير الاتحادية إدارة النمور التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الميركاتو الصيفي ردًا على صفقة نيمار الذي تعاقد مع إدارة الهلال السعودي خلال الفترة الماضية.

 اقرأ أيضًا...

txt

تطورات انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة.. الأغلي في تاريخ الدوري السعودي

txt

امتيازات ضخمة لـ محمد صلاح مع اتحاد جدة على غرار نيمار والهلال

 تواجد صلاح بالعديد من الهاشتاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"   محمد صلاح بجانب الهاشتاج الثاني صلاح اتحادي.

 قدمت إدارة الاتحاد السعودي العديد من الإغراءات المالية بهدف الحصول على توقيع الفرعون محمد صلاح لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي والهدف الثاني إسعاد جماهير الاتحاد خلال الفترة الحالية وإرضائهم.

 حيث أغرت إدارة الاتحاد السعودي محمد صلاح بتقديم عرض مالي كبير يوازي 150 مليون يورو بجانب العديد من المتغيرات نسبة من بيع القمصان الخاصة باللاعب، بجانب 3 سيارات ماركات عالمية لأفراد عائلته، وطائرة خاصة به، وقصر في جدة.

 وفي سياق مٌتصل، سجل محمد صلاح هدفًا في مباراة ليفربول السابقة أمام بورنموث في الجولة الثانية والتي انتهت بفوز الريدز بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد.

 ويستعد ليفربول خلال الجولة القادمة لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء الأحد القادم الموافق 27 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6.30 مساءً بتوقيت القاهرة، و6.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 7.30 مساءً بتوقيت الإمارات.

 يحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 4 أهداف في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مواد متعلقة

تطورات انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة.. الأغلي في تاريخ الدوري السعودي