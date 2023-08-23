صلاح_ اتحادي .. جماهير النمور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي لضم محمد صلاح

تصدر الفرعون المصري، محمد صلاح، محركات البحث "ترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي"تويتر" عن مطالبة الجماهير الاتحادية إدارة النمور التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الميركاتو الصيفي ردًا على صفقة نيمار الذي تعاقد مع إدارة الهلال السعودي خلال الفترة الماضية.

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تواجد صلاح بالعديد من الهاشتاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" محمد صلاح بجانب الهاشتاج الثاني صلاح اتحادي.

قدمت إدارة الاتحاد السعودي العديد من الإغراءات المالية بهدف الحصول على توقيع الفرعون محمد صلاح لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي والهدف الثاني إسعاد جماهير الاتحاد خلال الفترة الحالية وإرضائهم.

حيث أغرت إدارة الاتحاد السعودي محمد صلاح بتقديم عرض مالي كبير يوازي 150 مليون يورو بجانب العديد من المتغيرات نسبة من بيع القمصان الخاصة باللاعب، بجانب 3 سيارات ماركات عالمية لأفراد عائلته، وطائرة خاصة به، وقصر في جدة.

وفي سياق مٌتصل، سجل محمد صلاح هدفًا في مباراة ليفربول السابقة أمام بورنموث في الجولة الثانية والتي انتهت بفوز الريدز بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد ليفربول خلال الجولة القادمة لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء الأحد القادم الموافق 27 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6.30 مساءً بتوقيت القاهرة، و6.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 7.30 مساءً بتوقيت الإمارات.

يحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 4 أهداف في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.