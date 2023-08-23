تطورات انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة.. الأغلي في تاريخ الدوري السعودي

تسيطر حالة من التفاؤل وسط عشاق اتحاد جدة السعودي، بعدما اقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف رودي جاليتي، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، تطورات مثيرة حول انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد المفاوضات المكثفة من جانب قبل أنمار الحائلي، رئيس النادي السعودي.

وأكد جاليتي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن إدارة اتحاد جدة أرسل عرضًا ضخمًا لليفربول يتخطى الـ 100 مليون دولار، من أجل اقناع يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، والذي يعد أحد أسباب عرقلة انتقال "مو" للنمور.

وشدد على أن صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة ستكون الأغلي في تاريخ الدوري السعودي.

إغراءات اتحاد جدة لـ محمد صلاح

قدم اتحاد جدة إغراءات ضخمة لمحمد صلاح، لاقناعه بالانضمام لاتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نجح اللاعب في تسطير تاريخ كبير مع ليفربول.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن الدولي المصري سيحصل على راتب إسبوعي قدره 2 مليون إسترليني، بالإضافة إلى 100 ألف ريال سعودي عن كل منشور يقوم بنشره عبر حساباته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي يخص الدوري والكرة السعودية.

وأشارت إلى أن هناك نسبة من بيع القمصان الخاصة باللاعب، بجانب 3 سيارات بماركات عالمية لأفراد عائلته، وطائرة خاصة به، وقصر في جدة.

جاء ذلك على غرار ما حدث من الهلال مع البرازيلي نيمار جونيور، والذي انتقل لصفوف الزعيم قادمًا من باريس سان جيرمان، خلال الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن نيمار قد أتفق مع الهلال السعودي على حصوله على 80 مليون يورو في الموسم الواحد، بجانب طائرة خاصة به، بجانب قصر مجهز بطاقم لتلبية طلبات اللاعب، بالإضافة إلى 50 ألف يورو عن كل مباراة يفوز بها الهلال بوجود الدولي البرازيلي، و500 ألف يورو لكل منشور للاعب عن الكرة السعودية والدوري.