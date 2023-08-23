عاجل.. التعرف على جُثمان قائد فاجنر الروسية (تفاصيل)

تم التعرف بشكل مبدئي على جثمان قائد فاجنر الروسية "بريجوجين"، حسبما أفادت صحيفة فوكس الألمانية، وتأتي تلك الأنباء بعد إعلان التليفزيون الروسي الرسمي مصرعه مُنذ دقائق.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر عسكرية وطبية، أنه تم التعرف مؤقتًا على جثماني بريجوجين وديمتري أوتكين، وهذا ما أفاد به الخبير الروسي أنطون جيراشينكو نقلًا عن وسائل إعلام روسية على منصة "إكس"، ولا يزال يتعين إجراء تقرير الحمض النووي للإعلان عن جثمانه بشكل رسمي.

وزارة الطوارئ الروسية:

وتأتي تلك الأخبار بعد أن أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء، أن طائرة كانت تقل زعيم مرتزقة فاغنر، يفغيني بريجوزين، تحطمت في منطقة تفير شمال غرب موسكو، وبحسب الوزارة، تم انتشال ثمانية جثامين من موقع تحطم الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي، التي هبطت بالقرب من قرية كوزنكينو، وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

وفي السياق ذاته، علّق الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، على مصرع قائد فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، مُؤكدًا إنه لا يعرف ما جرى معه لكنه لم يتفاجأ من التقارير المعروضة عليه.

وقال بايدن، إنه ليس مُتفاجئًا من احتمال قَتل بريجوجين في روسيا.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقف خلف مُعظم ما يحدث في روسيا.

وأضاف بايدن، أنه لا شيء يحدث في روسيا من دون علم بوتين.