أول تعليق لـ "بايدن" على مصرع قائد فاجنر الروسية

علّق الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، على مصرع قائد فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، مُؤكدًا إنه لا يعرف ما جرى معه لكنه لم يتفاجأ من التقارير المعروضة عليه.

وقال بايدن، إنه ليس مُتفاجئًا من احتمال قَتل بريجوجين في روسيا.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقف خلف مُعظم ما يحدث في روسيا.

وأضاف بايدن، أنه لا شيء يحدث في روسيا دون علم بوتين.

مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر"

بدوره، أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وصرح: "لقد تحدثت للتو مع "فاجنر". لقد أكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين. فليرحم الله عباده الراحلين، يفغيني ودميتري".

وقد تحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقًا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضًا قائد مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين على متنها.

وذكرت وزارة الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".

وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أنها باشرت التحقيق في كافة ملابسات الحادث مع التحليل لاحقًا لبيانات الصندوق الأسود للطائرة المتحطمة.