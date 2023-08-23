تعليق ناري من البيت الأبيض على تحطم طائرة قائد فاجنر

تم إطلاع الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، على حادث تحطم الطائرة التي كان بريغوجين على متنها وأدى لمقتل جميع ركابها الـ10، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء.

وقبل ساعات قليلة، قتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، وقالت سلطة الطيران المدني الروسية إن اسم مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين كان بين قائمة الركاب.

مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر"

بدوره، أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وقال: "لقد تحدثت للتو مع "فاجنر". لقد أكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين. فليرحم الله عباده الراحلين، يفغيني ودميتري".

وقد تحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقًا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضًا قائد مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين على متنها.

وذكرت وزارة الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".

وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أنها باشرت التحقيق في كافة ملابسات الحادث مع التحليل لاحقًا لبيانات الصندوق الأسود للطائرة المتحطمة.