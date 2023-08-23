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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحوادث تقع.. أول تعليق من بوتين بعد مقتل يفجيني بريغوجين

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

 الحوادث ضرورية في بعض الأحيان، أول تغريدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد مقتل قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين.

 وغرد بوتين ساخرًا من موت يفجيني :" حادثة الطيران التي صادفت اسم الراكب يفغيني بريجوزين هي كارثة" ونشر صورة له وهو يشرب الخمر ويرفع كأسه.

 

 وتداولت عدد من المواقع الروسية، عبر توتير، مشاهد مختلفة لطائرة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين، الذي قتل في تحطم طائرة، شمال غرب موسكو.

 

 يذكر أن بريغوجين قاد تمرد فاغنر في يونيو، وتوعد الرئيس الروسي بوتين لاحقًا بالانتقام من زعيم فاجنر على خيانته له.

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