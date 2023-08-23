بكتيريا الفيلقية تضرب بولندا.. 3 وفيات و71 إصابة

أفاد المشفى الجامعي في مدينة رزيسزو جنوب شرق بولندا، بوفاة 3 أشخاص جراء إصابتهم ببكتيريا الفيلقية، إلى جانب إصابة 71 آخرين نقلوا إلى المشفى، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وأشار المتحدث باسم المشفى أندريه سروكا، إلى وفاة 3 مسنين جراء إصابتهم بالبكتيريا الفيلقية، وأوضحت السلطات أن الإصابة بهذه البكتيريا تسبب مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي، فيما لم يعرف مصدر إصابتهم بهذه البكتيريا.

عملية تطهير إضافية لشبكة إمدادات المياه

من جانبها، أعلنت بلدية مدينة رزيسزو تشكيل لجنة متخصصة للتعامل مع هذا الطارئ الصحي، لافتة إلى أنها ستجري نهاية الأسبوع عملية تطهير إضافية لشبكة إمدادات المياه في المدينة، فيما ستعلن السلطات يوم الاثنين المقبل عن نتائج الفحوصات التي سيتم إجراؤها على عينات مياه أخذت من مختلف الينابيع التي تزود المدينة بالمياه.

تُجدر الإشارة إلى أن مرض الفيالقة هو عدوى رئوية خطرة تتسبب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفسي وتنتقل إليه إما عبر شرب مياه ملوثة بها، أو عبر الاستنشاق عن طريق مكيف الهواء.

من ناحية أخرى، أعربت بولندا عن استعدادها لفرض حظر على استيراد الحبوب من أوكرانيا بعد 15 سبتمبر 2023، وجاء ذلك بعد أن أصبحت بولندا المنفذ الوحيد للصادرات الزراعية الأوكرانية عقب توقف صفقة الحبوب.

وأشار وزير الزراعة البولندي روبرت تيليوس، في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، إلى وجود تفاهمات مع دول أوروبية أخرى مثل رومانيا وسلوفاكيا لفرض حظر جماعي على استيراد الحبوب من أوكرانيا.

وشدد الوزير على أن بولندا مستعدة لفرض حظر أحادي الجانب ما لم يتم التوصل إلى توافق على مستوى الاتحاد الأوروبي، مفسرا ذلك بأن "مصالح المزارعين مهمة بالنسبة (للحكومة البولندية) وكذلك مصالح المستهلكين".