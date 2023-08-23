ندوة تدريبية بالبحيرة للتعريف بأهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقد بمقر كليه الزراعة بجامعة دمنهور ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمرحلة الثانيه وذلك بالتنسيق بين جامعة دمنهور وجهاز شئون البيئة بالمحافظة ، حاضر فيها الاستاذ الدكتور هدى نصر عميد كلية الزراعة وعلى دومة - رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة و شعبان يوسف مدير الإدارة النوعية لجهاز شئون البيئة- والمهندس رضا محمد عثمان ممثل وزارة الاتصالات والدكتور عماد ابو كيلة - استاذ الموارد الطبيعية – والاستاذ الدكتور مصطفى السعدنى استاذ الإقتصاد بكلية الزراعة - والدكتور سحر يعقوب استاذ الإقتصاد المساعد بكلية الزراعة والاستاذ الدكتور منى طمان ممثل المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية

حيث هدفت الندوة إلى التوعية بأهداف وفئات ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثانية كما تناولت الندوة الفئات الست المستهدفة و كيفية التقدم والمشاركة بالمبادرة، والمعايير الواجب توافرها فى المشروعات الخضراءالذكية بالإضافة الى كيفية إدماج المكون الذكى بالمشاريع والإستفادة منه للمشروعات الخضراء الذكية

كما تم خلال الندوة عرض أصحاب المشروعات التى فازت بالمبادرة خلال الفترة الأولى وتم طرح عدة اسئلة من السادة الحضور إلى اللجنة التنفيذية وفتح باب الحوار والمناقشات والرد على الاستفسارات .

وفى كلمته أكد على دومه رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية

وأشار أن المبادرة سوف تتلقى هذا العام 18 مشروعًا من كل محافظة بدلاً من 6 مشاريع فقط، كما أشار أن تقييم المشروعات يتم وفقاً لخمسة معايير في كل الفئات بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة.

يأتى ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى و المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تستهدف تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وكذا نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيـات الحديثة، وتعظیم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .

شهد فعاليات الندوة أعضاء اللجنة التنفيذية لمحافظة البحيرة وأصحاب المشاريع والمبادرات وأعضاء من جامعة دمنهور والمجلس القومى للمرأة ،وعدد من الجهات الشريكة.