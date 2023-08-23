التصدِّي لمحاولتي بناء بدون ترخيص بمدينة الإسماعيلية

تمكن قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، من إزالة شدة خشبية لوقف تنفيذ صبة خرسانية لبناء مخالف بدون ترخيص، الدور الأول علوي بالخفاجات بنطاق قرية عين غصين.

وقامت بتنفيذ إزالة فورية لسور على مساحة 350 متر، بارتفاع 1 متر بنطاق قرية الحجاز، وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد اللؤاء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم التنبية على كافة رؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والبناء بالمنازل وعمل تقرير يومى وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة، وإزالة اى مبنى مخالف فى المهد وعدم السماح بالمبانى من غير ترخيص ومتابعة من القرية والإدارة الهندسية بالمركز والمدينة

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.