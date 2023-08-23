مدير تعليم ابوتشت يشارك في اللقاء التوعوي للمرأة

شارك الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت بمحافظة قنا اليوم الأربعاء ٢٣ أغسطس الجاري، يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامةوالإعلام اللقاء التوعوي لتنمية وتأهيل دور المرأة في تنمية المجتمع المنعقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

جاء ذلك بحضور النائبه سحر صدقي عضو مجلس الشيوخ، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وفضيلة الشيخ احمد ابوالوفا مدير الدعوة بمديرية اوقاف قنا والدكتور عماد ضرغام مدير الإدارة الصحية بأبوتشت ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز ابوتشت وحشد كبير من النساء.

وقال مدير عام الإدارة، إن المراة هي قوام المجتمع وانها لعبت دورا محوريا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وان المرأة اسهمت في بناء المجتمع وتطويره بشكل فعال علي مدار التاريخ وتعد عنصرا هاما لا يمكن الاستغناء عنه، واثبتت التجارب الحياتية ان المراة هي القادرة علي العمل داخل المنزل وخارجه ولها القدرة على تحمل المسؤليات التي تعطي اليها وان دورها في شتي مجالات الحياة لايمكن تجاهله فهي قوام المجتمع بها تتحقق التنمية في شتي المجالات.