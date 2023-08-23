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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع "واحة تجلى للزيوت العطرية" بشرم الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشروع " واحة تجلى " للزيوت العطرية والاعشاب بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ ، رافقه خلال الافتتاح القيادات التنفيذية بالمحافظة ورئيس مدينة شرم الشيخ.

يشار الي ان المشروع يتكون من عدد 4 قاعات عرض لتعريف السائح بفكرة المشروع ومكوناته التي تتلخص في الاهتمام بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التى تتميز بزراعتها جنوب سيناء.

ويشمل المشروع مركز لتجفيف الزهور وعصر الزيوت وقاعات لعرض المنتجات ومعروضات الحرف اليدوية والمشغولات البدوية التي تتميز بها المرأة السيناوية كما يشمل كافتيريا ومطعم وبحيرة صناعية ونافورة ومحطة تحلية مياه ومناطق لاند سكيب جمالية وساحة انتظار للسيارات وسكن للعاملين.

.ويعد هذا المشروع من الإضافات الجديدة أنواع الجذب السياحي بمدينة شرم الشيخ