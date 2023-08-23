إصابة موسيالا لاعب بايرن ميونخ

أصيب لاعب وسط بايرن ميونخ جمال موسيالا بتمزق في عضلة الفخذ خلال تمارين الفريق البافاري ويغيب عن الملاعب للراحة.

وجاءت إصابة موسيالا "20 عاماً" بتمزق في "الألياف العضلية في فخذه الأيسر" خلال تدريبات اليوم " الأربعاء".

وتأكد غياب موسيالا لعدة أسابيع، بما في ذلك مباراتي بايرن المقبلتين المحليتين أمام أوجسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، بالإضافة إلى مباراتي منتخب بلاده الوديتين في سبتمبر المقبل أمام اليابان وفرنسا.

وفرض موسيالا نفسه أساسياً في التشكيلة مع بايرن ومنتخب "دي مانشافت" في المواسم الأخيرة. سجل لاعب خط الوسط المهاجم 12 هدفاً ومرر 13 كرة حاسمة في 33 مباراة خاضها في "بوندسليجا" خلال الموسم المنصرم 2022-2023، وهو رصيد إجمالي أعلى من أي لاعب آخر في النادي البافاري الذي انضم إلى صفوفه عام 2019.

دافع موسيالا المولود في شتوتجارت عن ناديي ساوثهامبتون (2010-2011) وتشيلسي (2011-2019) الإنجليزيين في بداياته وكان مؤهلاً للعب مع منتخب "الأسود الثلاثة"، لكنه فضّل ارتداء قميص المنتخب الألماني.

واستهل بايرن حملة الدفاع عن اللقب بفوز في عقر دار فيردر بريمن 4- صفر، في مباراة شهدت افتتاح الوافد الجديد المهاجم الإنجليزي هاري كاين رصيده التهديفي بمساهمته بهدف من الرباعية.

وقال بايرن أيضا إن المدافع بنجامان بافارد غاب عن التدريب "الأربعاء بسبب المرض".

وارتبط اسم الفرنسي بانتقال محتمل إلى إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.