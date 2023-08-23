155 شركة تبدأ التصويت لاختيار مجلس أول اتحاد للأوراق المالية

بدأ التصويت لانتخابات مجلس إدارة الجمعية العمومية للاتحاد المصري لشركات الأوراق المالية بحضور ممثلى 155 شركة من 231 شركة.

وبدأت منذ قليل أعمال الجمعية العمومية بعرض القوائم المالية للاتحاد خلال الفترة من 18 مارس 2019 حتى 15 أغسطس الجارى، وتضمنت تحقيق إجمالي إيرادات 13 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العمومية لاتحاد الأوراق المالية، بعد إقرار الميزانية، اليوم الأربعاء، أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد، على أن يكون مكونًا من 13 عضواً.

وترشح نحو 17 مرشحاً، هم: أيمن الصاوى، عن شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، ومحمد عياد، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات، وأحمد مروان، رئيس مجلس إدارة شركة سيجما القابضة للاستثمارات، على مقعدى الشركات القابضة المالية.

وعلى المقاعد الثلاثة لشركات الوساطة، فيتنافس كل من عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة، وجيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة إيجى ترند لتداول الأوراق المالية، ومعتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وأحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، وأسامة جمال، العضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الأوراق المالية.

وعلى مقاعد شركات إدارة الأصول والمحافظ الثلاثة، يقترب أيضاً كل من عمرو أبوالعينين، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة سى أى مانجمنت، وياسر عمارة، رئيس مجلس الإدارة بشركة إيجل للاستشارات المالية، إلى جانب راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ، من حسم مقاعدهم التزكية، ومن المقرر أن يضم تشكيل مجلس الإدارة عنصرين من السيدات صاحبتى أعلى الأصوات.

فيما يتنافس على المقاعد الثلاثة لذوى الخبرة من المستقلين، التى ترشح عليها كل من: محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق المالية، وأشرف سلمان، وزير الاستثمار السابق المرشح عن شركة أوراسكوم القابضة، ومحمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، ومحمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية.