امتيازات ضخمة لـ محمد صلاح مع اتحاد جدة على غرار نيمار والهلال

يضغط اتحاد جدة السعودي خلال الساعات المقبلة على الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، من أجل إتمام التعاقد معه، بعد الاتفاق الثلاثي بين اللاعب وإدارة الناديين.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح على أعتاب الانتقال للدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة، بعد الاتفاق بين إدارة النمور والريدز خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أن أنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة يتواجد خلال الفترة الحالية في إنجلترا من أجل التعاقد رسميًا مع محمد صلاح، بعد الموافقة التي حصل عليها من قبل وكيل اللاعب رامي عباس بالانتقال لدوري "روشن".

امتيازات ضخمة لـ محمد صلاح مع اتحاد جدة

قام اتحاد جدة السعودي بتقديم إغراءات كبيرة لـ محمد صلاح، وذلك من أجل إقناعه بالانتقال للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الإنجازات الكبيرة التي سطرها اللاعب مع ليفربول.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن صلاح سيحصل على راتب أسبوعي 2 مليون إسترليني، بجانب 100 ألف ريال سعودي عن كل منشور يقوم بنشره عبر حساباته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي يخص الدوري والكرة السعودية.

وأوضحت أن هناك نسبة من بيع القمصان الخاصة باللاعب، بجانب 3 سيارات ماركات عالمية لأفراد عائلته، وطائرة خاصة به، وقصر في جدة.

يأتي ذلك على غرار ما حدث من الهلال السعودي مع الدولي البرازيلي نيمار جونيور، والذي انتقل لصفوف الزعيم قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نيمار قد أتفق مع الهلال السعودي على حصوله على 80 مليون يورو في الموسم الواحد، بجانب طائرة خاصة به، بجانب قصر مجهز بطاقم لتلبية طلبات اللاعب، بالإضافة إلى 50 ألف يورو عن كل مباراة يفوز بها الهلال بوجود الدولي البرازيلي، و500 ألف يورو لكل منشور للاعب عن الكرة السعودية والدوري هناك.