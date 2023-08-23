بهجة ألوان الصيف تسيطر على بوسترات "أولاد حريم كريم".. موعد عرض الفيلم

كشفت الشركة المنتجة لـفيلم أولاد حريم كريم، عن البوسترات الرسمية للعمل المقرر عرضه يوم 30 أغسطس بجميع دور العرض السينمائي.

يجمع فيلم أولاد حريم كريم عددا كبيرا من نجوم الفن، وهم الفنان مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

بوسترات فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم يعد استكمالاً للنجاح الذي حققه فيلم حريم كريم، والذي حاز إعجاب الكثير من الجمهور، والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

بوسترات فيلم أولاد حريم كريم

موعد عرض فيلم أولاد حريم كريم

يُعرض فيلم أولاد حريم كريم في 30 أغسطس من الشهر الجاري، وهو من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، بالإضافة لعدد من الوجوه الجديدة الأخرى، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

وكشف الفنان مصطفى قمر أن فكرة الجزء الثاني من حريم كريم كانت مقترحة منذ عامين إلا أن الأغلب لم يقتنعوا بها، وقال خلال حواره مع الإعلامية سهير جودة: "فكرة الجزء التاني ظهرت بإن كان فيه اقتراح كده ما يلا نعمل جزء تاني، وأغلب الناس مكانوش مقتنعين إن ده هيحصل، ده من سنتين الكلام ده، لغاية ما الأستاذة زينب عزيز والأستاذ علي إدريس قعدت معاهم قاعدة حلوة كده وقالوا يلا نكتب، قولت يلا، طب وعلا قاعدة في أمريكا هتعرف تجيبها؟ قولت لهم آه هجيبها".

وأضاف: "قعدنا وكتبنا معالجة إن الموضوع هيبقى حلو، وزينب عاملة تشابك علاقات صعب جدًا، يعني لما يبقى فيه 14 ممثلا يطلعوا خلال ساعة ونص، وكل واحد مش عايزة تظلميه، وعايزة الموضوع يبقى حلو، فالفكرة بصراحة كانت صعبة في الأول والسيناريو طلع عبقري".

واستكمل: "فيه أربع أغاني في الفيلم من ألحاني، وفي غنوة عاملين عليها دعاية الفيلم مش موجودة فيه".

يذكر أنّ فيلم حريم كريم عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

بوسترات فيلم أولاد حريم كريم

بوسترات فيلم أولاد حريم كريم

بوسترات فيلم أولاد حريم كريم