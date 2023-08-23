وزير خارجية جيبوتي يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل محمود علي يوسف، وزير الخارجية الجيبوتي، السفير حسام الدين رضا، سفير مصر لدى جيبوتي، بمناسبة انتهاء فترة عمله في جيبوتي، حيث تناول اللقاء التباحث بشأن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الجيبوتية، وكذا تعزيز سُبل التعاون في شتى المجالات.

وأشار السفير حسام الدين رضا، أن الفترة التي قضاها في جيبوتي جاءت في توقيت شهدت خلاله العلاقات الثنائية طفرة كبيرة عقب إتمام زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي في مايو 2021، وإتمام الرئيس إسماعيل عُمر جيله زيارته للقاهرة في فبراير 2022، وكان من أبرز سمات هذه الفترة التنسيق رفيع المستوى والتعاون المتبادل بين العاصمتين.

استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

وحرص السفير المصرى على الإشادة بما لاقاه من دعم وانفتاح وتعاون من كافة الجهات الجيبوتية وعلى رأسها وزارة الخارجية الجيبوتية، كما أكد أن مصر حريصة كل الحرص على استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات لا سيما مجال بناء القدرات للكوادر الجيبوتية من خلال المنح والدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الجهات الوطنية المصرية في كافة المجالات.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الجيبوتي خلال اللقاء المستوى الذي وصل إليه التعاون مع مصر وإنعكاس ذلك على إقامة مصر أول يوم للصداقة مع بلاده، كما أبدى تطلعه لتحقيق مزيد من التعاون بين مصر وجيبوتي في المجالين الثقافي والتعليمي، وأثنى على الفترة التي أمضاها السفير المصرى في جيبوتي، مؤكداً على أن بلاده في إنتظار وصول السفير المرشح الجديد للعمل على تحقيق المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.