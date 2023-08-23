تصريحات " الوليلى" تشعل نيران الغضب بين المصدريين

طالبهم بالتنازل عن حصيلتهم الدولارية

تسببت التصريحات التى أدلى بها النائب البرلمانى السكندرى مجدى الوليلى عضو شعبة الأرز بإتحاد الصناعات فى إندلاع نيران الغضب بين المصدريين وصب عدد كبير منهم على الوليلى بعد التصريحات التى أدلى بها على إحدى القنوات المحليه الفضائية.

كان صاحب مجموعة الوليلى للتنمية الزراعيه قد طالب بتنازل المصدرين عن حصيلة صادراتهم لصالح الدوله ، مؤكدا مضاربة أعداد من المصدرين ببيع حصيلتهم الدولاريه فى السوق السوداء للإستفاده من فروق الأسعار وهو ما اغضب عددا كبيرا منهم .

أكد المصدرون أن نائب البرلمان يعلم علم اليقين أن المصدرين فى أمس الحاجه إلى الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمه لتشغيل مصانعهم . كما أكد المصدرون أن حصيلة الصادرات من الدولارات لا تغطى أكثر من 40% من إحتياجاتهم عند إستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وهو ما يجعلهم يبذلون جهدا كبيرا فى تدبير إحتياجاتهم من الدولار . وسائل احد المصدرين ، من أين يأتى النائب بهذه التصريحات اللوزعية غير المنطقية بالمرة مؤكداً ضرورة توخى الحذر عند الإدلاء بأية تصريحات إقتصادية خاصة ما يتعلق بالدولار .

كان النائب مجدى الوليلى قد أكد فى تصريحاته التليفزيونيه أن مصر تواجه العديد من المشكلات اقتصاديًا ؛ بسبب العجز في التدفقات النقدية من العملة الأجنبية ، مشيرًا إلى أن تأثير الأمر واضح وظاهر على تكدس البضائع في الموانئ ، وتكبد تلك البضائع غرامات وأرضيات ؛ مما يحملها قيمة مضافة وتكلفة إضافية ، ترفع من سعرها النهائي للمستهلك .

وأضاف أن الدولة عليها التزامات مالية تجاه القروض المستحقة من الدين وفوائد الدين والتزامات للسداد ، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، وألا تكون النظرة خاصة، وإنما عامة تخدم الدولة .

وأوضح أنه طالب الحكومة ، ممثلة في وزير التجا والصناعة ووزير المالية ، بإصدار قرارات ووضع ضوابط لتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة ، مؤكدًا أن هذا الطلب «ليس بدعة» .

واستشهد بالقرار رقم 506 لعام 2005 ، والذي نص على التنازل عن 75% من الحصيلة التصديرية ، على أن تتبقى الـ25% موجودة في حساب المُصدر ؛ لتغطية النفقات الدولارية المرتبطة بالنوالين ، والاشتراك في المعارض، والعمولات للوسيط التجاري الخارجي .

ولفت إلى أن الدولة تنمي مواردها من العملة الأجنبية عبر مجموعة من المصادر ، وهي : التصدير والسياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج ، منوهًا أن المصدرين يبيعون الحصيلة الدولارية الخاصة بهم في السوق السوداء ، وهو ما يؤدي إلى تشجيع هذه السوق .