الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مشروع علوم الملاحة ببني سويف

استخدام خوارزميات
استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي

قام فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية  بتنفيذ مشروع تخرج يعتمد على  استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وبيانات نظم المعلومات الجغرافية كيوب سات في الاستشعار عن بعد.

وأكد رئيس الجامعة، أن الهدف من المشروع هو تقليل تكلفة الاستشعار عن بعد و ذلك عن طريق استخدام كاميرا بجوده قليله و سعر قليل و استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جوده الصورة و استخدام GIS data للحصول علي صور مجسمه لدراسة تضاريس سطح الأرض  معرباً عن سعادته بمستوي مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أول دفعة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وموجها الشكر لجميع القائمين علي الكلية، وللطلاب، مشيدا بتلك الأفكار والمشروعات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الملاحة والفضاء.

وأشار الدكتور أسامة شلبية، إلى  أن المشروع تحت إشراف  الدكتور  محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية وبمشاركة 11طالب هم احمد سامي عبدالباسط  احمد مجدي عبدالتوابأسماء شعبان عابدين   أيمن خالد عبدالرحيم   عبدالرحمن ربيع حسن  عمر محمد عادل محمد سامر رشدي كامل  نورهان احمد حسني  ديفيد عماد منير حنا ابتسام ابراهيم إسماعيلعبدالرحمن يوسف احمد 

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