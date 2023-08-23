استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مشروع علوم الملاحة ببني سويف

قام فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية بتنفيذ مشروع تخرج يعتمد على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وبيانات نظم المعلومات الجغرافية كيوب سات في الاستشعار عن بعد.

وأكد رئيس الجامعة، أن الهدف من المشروع هو تقليل تكلفة الاستشعار عن بعد و ذلك عن طريق استخدام كاميرا بجوده قليله و سعر قليل و استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جوده الصورة و استخدام GIS data للحصول علي صور مجسمه لدراسة تضاريس سطح الأرض معرباً عن سعادته بمستوي مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أول دفعة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وموجها الشكر لجميع القائمين علي الكلية، وللطلاب، مشيدا بتلك الأفكار والمشروعات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الملاحة والفضاء.

وأشار الدكتور أسامة شلبية، إلى أن المشروع تحت إشراف الدكتور محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية وبمشاركة 11طالب هم احمد سامي عبدالباسط احمد مجدي عبدالتوابأسماء شعبان عابدين أيمن خالد عبدالرحيم عبدالرحمن ربيع حسن عمر محمد عادل محمد سامر رشدي كامل نورهان احمد حسني ديفيد عماد منير حنا ابتسام ابراهيم إسماعيلعبدالرحمن يوسف احمد

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