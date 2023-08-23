آباء برداء إبليس.. أنهوا حياة زوجاتهم وأبنائهم بدم بارد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" هناك آباء تنحوا عن دورهم فى رعاية أسرهم وبرداء إبليس أنهوا حياة زوجاتهم وأبنائهم بدم بارد.

ازدادت فى الآونة الأخيرة جرائم بشعة لإزهاق الروح لم تكن لتتبادر إلى أذهاننا يومًا، بعدما تحول الأب من راع لسفاح ينهى حياة أسرته بالكامل، آباء نخر الشيطان فى نفوسهم فاقترفوا أبشع الجرائم التى شهدها المجتمع خلال الأيام الماضية ولعل آخرها مذبحة الوراق التى كان بطلها “حداد” أطلق وابلًا من الأعيرة النارية على أسرته بسبب خلاف على مصروفات البيت.

خلال التقرير التالى ترصد بوابة الوفد تفاصيل جرائم القتل الأسرية

مذبحة الوراق.. حداد يطلق وابلًا من الأعيرة النارية على زوجته وأبنائه

إن الأب المتهم فى تلك الجريمة هو"أحمد النون" 45 عاما يعمل حدادًا، ويمتلك ورشة يقضي فيها معظم وقته، ويتميز بالطيبة والهدوء ومداومته على الصلاة، أسرته وأبناؤه لا يختلفون عنه كثيرًا فالجميع يشهد بحسن تربيتهم.

يوم الجريمة

كانت الساعة تشير للرابعة عصرًا تنامى إلى سمع الجيران صوت شجار وصريخ يصدر من إحدى الشقق بالمنطقة، وتبينوا أنه يخرج من شقة الحداد فهرولوا تجاهها لمساعدتهم خوفا من أن يكون حريقا قد شب بالمنزل لكنهم فوجئوا بمنظر الدماء في استقبالهم ووجود 6 مصابين على الأرض بطلقات نارية.

وتبين أن المتهم يعاني من مرض الصرع "عنده كهربا زيادة على المخ" بحسب أقول الجيران، وأن شجارًا نشب بينه وبين زوجته بسبب خلافات مالية، وحاول الاعتداء عليها بالضرب بشومة "عصا" فتدخل ابنه الأكبر "محمد" للدفاع عن والدته.

تابع: أن الأب استشاط غضبا من ابنه بسبب دفاعه عن أمه فدخل إلى الغرفة وأحضر طبنجة وأطلق منها طلقتين تجاه ابنه فأصابه في الظهر والصدر، ثم تابع إطلاق النار على زوجته وباقي أبنائه.

وأشار شهود العيان إلى أن الأب بعد ارتكاب الجريمة جلس يبكي بجوار أبنائه المصابين وزوجته غير مصدق أنه ارتكب تلك الواقعة، وأحضر الأهالي الإسعاف وقاموا بنقل المصابين إلى المستشفى وبعد ساعة علموا بوفاة الابن الأكبر "محمد" متأثرا بإصابته بطلقتين.

حبس المتهم

من جانبها أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بإنهاء حياة ابنه وإصابة زوجته وأبنائه الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثمان الضحية بعد عرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين لسؤالهم حول الحادث.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه في الفترة الأخيرة، كان مديونًا بمبالغ مالية، فتسببت له بأزمة نفسية، حيث تشاجر مع زوجته، وقام على إثرها بحمل سلاح ناري غير مرخص وأطلق منه عددا من الأعيرة النارية صوب أفراد أسرته.

وشرحت التحريات أن حادث إطلاق النيران نتج عنه مقتل الابن وإصابة الزوجة و٤ أبناء أخرين وتم نقلهم الى المستشفى، ومازالت التحقيقات مستمرة.

مذبحة الهرم

شهد كفر غطاطي بالهرم جريمة بشعة، عندما تجرد عامل خردة من مشاعره الإنسانية وأقدم زوج على إنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 من أولاده بسبب خلافات زوجية، وجرى نقل الجثامين إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت الواقعة تلقى اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام عامل بإنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 آخرين من أولاده في كفر غطاطي بالهرم بدائرة القسم.