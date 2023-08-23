مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بنجع حمادي

لقيت ربة منزل حتفها، اليوم الأربعاء، بعد أن قفزت من الطابق الرابع من منزلها، بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وفاة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع بنجع حمادي

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد، بوفاة ربة منزل، تدعى سهير. ظ. ج ، 50 عاما، مقيمة بنجع قطية بنجع حمادي، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها بمحافظة قنا.

وكشفت التحريات الأولية إلى اندلاع حريق في منزل الضحيه ما أدى إلى انفجار أسطوانة بوتاجاز في الطابق الرابع الذى تعيش فيه المتوفية، ما دعاها إلى القفز من الطابق الرابع بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز ما أدى إلى وفاتها فى الحال .

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى نجع حمادي العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.