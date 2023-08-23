الصحة العالمية: التبغ ينهي حياة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التبغ ينهي حياة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، منهم 1.3 مليون شخص من غير المدخنين المعرّضين للدخان غير المباشر ويعيش نحو 80% من متعاطي التبغ في العالم البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط .

وذكر بيان صادر عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط اليوم أن البيانات المستمدة من «تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي الصادر حديثا تشير الى أنه بالرغم من ثبات التقدم المحرَز منذ عام 2007، فقد تباطأت وتيرة ذلك التقدم منذ عام 2018.

وقد اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة في عام 2003 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ -وهي أول معاهدة دولية يجري التفاوض عليها برعاية المنظمة- للتصدي لوباء التبغ، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2005. ويبلغ عدد البلدان الأطراف في هذه المعاهدة حاليًّا 182 بلدا .

تنفيذ التدابير إلى إنقاذ الأرواح وخفض التكاليف الناتجة عن الإنفاق

وتماشيا مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، استحدثت المنظمة التدابير الستة لمكافحة التبغ، وقد أدى تنفيذ تلك التدابير إلى إنقاذ الأرواح وخفض التكاليف الناتجة عن الإنفاق الذي يمكن تجنّبه على خدمات الرعاية الصحية. ويتمتع الآن أكثر من 70% من سكان العالم، أو 5.6 مليارات شخص، بالحماية من خلال تدبير واحد على الأقل من تلك التدابير - بزيادة قدرها خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2007. ورغم ذلك، لا يزال العديد من بلدان الإقليم بحاجة إلى سن التشريعات الفعالة وتنفيذ تلك التدابير، بالرغم من زيادة عدد البلدان التي تطبق تدبيريْن أو أكثر بنحو عشرة أضعاف منذ عام 2007.