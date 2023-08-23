إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 23463 م2 عبارة عن إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بحوض الرمال الجدية برشيد على مساحه 21000 م2 (خمس أفدنة)، عباره عن تقسيمات بحوائط من الطوب الابيض.

وتمكنت الحملة من إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 730 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض بإدكو، إزالة 6 حالات تعد بمساحة 625 م2 عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه وشدات خشبية بالدلنجات، و5 حالات تعد بمساحة 480 م2 عبارة عن تعد بمساحة 328 م2 عبارة عن سملات وقواعد خرسانية في باطن الأرض بالمحمودية، حالتي تعد بمساحة 220 م 2 عبارة عن اسوار طويله وعرضية بكوم حماده، حالة تعد بمساحة 80 م2 عبارة عن بناء مخالف فى المهد مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمرانى باتياي البارود.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.