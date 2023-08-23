الرادارات الحديثة.. منظومة تكنولوجية متكاملة للحد من مخالفات المرور

مع التطور التكنولوجي الحديث في جميع أوجه الحياة من حولنا، كان من البديهي أن يمتد ذلك التطور إلى المنظومة الأمنية، ولا ينفصم عن ذلك، منظومة إدارة المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من حوادث الطرق الدامية.

نتاجًا لذلك، عمدت الإدارة العامة للمرور، إلى الاستعانة بالرادارات الحديثة، التي تمتلك من المزايا، ما يكفُل رصد أنواع عديدة من المخالفات المرورية، التي نستعرضها خلال السطور التالية..

عبر تقنية "الإنفرا ريد" المستخدمة في 99% من أجهزة الرادار في الوقت الحالي، يتم رصد سرعة المركبات بدقة فائقة الجودة، نظرًا لكونها ترتكز على خروج أشعة ترصد الجسم المتحرك، ومن ثم تُحدد سرعته عن طريق الأشعة المرتدة إلى الجهاز، كما تتميز أجهزة الرادار الحديثة، بمزايا مراقبة السرعة على الطرق المحاور وداخل المدن، بالإضافة إلى مراقبة سرعة السيارات، بجانب رصد 8 حارات مرور في الوقت ذاته، كما يتميز بالجودة الليلية للصورة التي تصل إلى 40 ميجا بكسل، بما يصل إلى مسافة تتجاوز 300 متر.

وبفضل الرادار الجديد، أصبح من السهولة اكتشاف عدد من المخالفات المرورية، ومن بينها مخالفة تجاوز السرعات القانونية، بجانب مخالفة تجاوز الحارة المرورية، فضلًا عن مخالفة التحدث في التليفون خلال القيادة، وكذلك مخالفة عدم ربط حزام الإمان.

الرادارات الحديثة تتيح السماح بقياس السرعة قبل وصول السيارات

كما أن الرادارات الجديدة تلتقط بنجاح 100 صورة في الدقيقة الواحدة، وبالتالي في إمكانها تسجيل جميع المخالفات التي تمر بجوارها على مدار اليوم، كما أن الرادارات الجديدة توفر معلومات إحصائية، تتضمن أعداد السيارات المارة ونوعيات هذه السيارات، وهوا مي يُمكن الأجهزة المعنية من إجراء العمليات الاحصائية وتطوير الطرق، علاوةً على الوقوف على أسباب الحوادث والتوصل لهوية المتسببين في الحوادث.

وتتيح الرادارات الحديثة، السماح بقياس السرعة قبل وصول السيارات وبعد تجاوزها للرادار، حيث تستطيع مسح أكثر من 100 سيارة في نفس الوقت في جميع الاتجاهات وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط، كما تتميز الرادارات الجديدة بالتقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية، وقراءة الشريحة الذكية الخاص باللاصق الإلكتروني الجديد وتسجيل بياناتها، وبالتالي تحديد هوية قائد السيارة.