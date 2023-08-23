ضبط مستودع غاز بالبحيرة لتصرفه فى 485 إسطوانة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية ،واسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية حملات تموينية مكثفة بمراكز المحافظة ،

والتي أسفرت عن تم ضبط أحد اصحاب مستودعات الغاز لتصرفهم فى 485 اسطوانة غاز زنة 25 كجم بالبيع فى السوق السوداء ،لتحقيق أرباح غير مشروعة ،بالاضافة إلي تحرير

محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، و 4 محاضر لتجار تموينين ، لغلقهم المحل اثناء مواعيد العمل الرسمي ،ومحضر عدم إعلان عن سعر أسطوانه الغاز لأحد أصحاب المستودعات بالإضافة الى 4 محاضر عرض لحوم مكشوفه ،و8 محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجاريه مختلفه، بكوم حماده

وفي مركز المحمودية ، تم ضبط 7 مخابز بلديه لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ، ومخبزين لانتاجهم خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ، و مخبز بلدى توقف عن العمل دون إذن مسبق أو عذر قهرى ، و مخبز بلدي لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، وآخر لعدم وجود سجل الزيارات الخاص بالمخبز.

وفي أبو المطامير تم ضبط 100 كيلو سكر ناقص الوزن ، و50 كيس منتجات غذائية منتهية الصلاحية كم، تحرير 3محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .