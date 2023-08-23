فنون شعبية المنيا تشارك بليالي مطروح ضمن المبادرة الصيفية

شهد النادي الإجتماعي بمحافظة مطروح، عروضا فنية لفرقة الفنون الشعبية بالمنيا ، ضمن فعاليات الليالي الفنية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

حيث قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية ، أولى عروضها علي المسرح بمجموعة متنوعة من الرقصات بقيادة الفنان سيد التوني ، ومنها "نخل عالي، سامر التحطيب،المنياوي، مولد سيدي التوني، التنورة"، وحضر الفعاليات محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور من أبناء محافظة مطروح والمصطافين.

حيث تقام فعاليات الليالي الفنية بمطروح ، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن جانب أخر ، استمر معرض الكتاب المقدم ضمن فعاليات الليالي ، في توفير أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من الكتب والدواوين والمؤلفات.

كما واصلت الفنانة نهلة عبدالفتاح تنظيم الورش الفنية ، حيث نفذت الفنانة ورشة عرائس الكروشيه، الأميجرومي، وقامت بالتدريب على طريق استخدام خيوط الصوف في عمل عرائس صغيرة.