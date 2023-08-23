صدمة أخري لـ ليفربول بعد صفعة كايسيدو

تلقت إدارة ليفربول الإنجليزي صدمة كبيرة، بعدما فشل الفريق في ضم صفقة كايسيدو وروميو لافيا، والذي انتقل لـ تشيلسي، بعدما كان على أعتاب الانضمام للريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ليفربول قد تلقى صدمة كبيرة، بعدما كان كايسيدو على أعتاب النادي، ليتفاجئ جمهور الريدز بانتقاله لتشيلسي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فلومينيزي البرازيلي رفض التفريط في خدمات لاعب وسط ملعبه أندريه مقابل 30 مليون يورو.

وأوضحت أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يرغب في ضم أندريه لتدعيم وسط ملعبه خلال الفترة المقبلة، بعد الرحيل المؤثر للثنائي فابينيو وجوردان هندرسون للدوري السعودي.

أندريه

وأشارت التقارير إلى أن عقد أندريه مع فلومينينزي يمتد حتى صيف 2026، كما قدم اللاعب مواسم مميزة جعلته يكون أحد أفضل لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان فولهام الإنجليزي قد تقدم بعرضًا لضم أندريه مقابل 20 مليون يورو، خلال الأيام الماضية، لكن قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي البرازيلي، حيث ترى أن العرض غير مناسب من الناحية المادية.

في سياق أخر، تسيطر حالة من الغضب على جماهير ليفربول بعدما اقترب الدولي المصري محمد صلاح من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان محمد صلاح قد تلقى عرضًا قويًا من اتحاد جدة السعودي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما أبدى موافقة نهائية بالانتقال للدوري السعودي خلال الموسم الجاري.