تحديد احتياجات مرافق منطقتين فى قنا ضمن مشروع التنمية الحضرية

ناقش اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، دراسات أعمال التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وتحديد الاحتياجات لمنطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة.

واستقبل المحافظ، وفد مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " وذلك لبحث استكمال الدراسات الخاصة بالبنية الاساسية.

حضر اللقاء، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والمهندسة ندي حسام مساعد مدير البرنامج وايمان رضوان مدير برامج السفارة السويسرية بالقاهرة والدكتور أشرف خضر استشاري البنية التحتية بالمشروع والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

تداول المحافظ، مع الوفد والقيادات التنفيذية دراسات أعمال التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وتحديد الاحتياجات لمنطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا.

وأشار إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.

أهداف المشروع

وأبرز المحافظ ، أن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب ، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية.

بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي.