دورة تدريبية لبرنامج مشروع مودة بالرحمانية للحفاظ على كيان الأسرة

تواصل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، برئاسة الدكتورة فايزة زايد، سلسلة الدورات التدريبية المجانية التى تستهدف الشباب المقبل على الزواج لتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء أسرة سعيدة وناجحة قادرة على مواجهة التحديات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر على جودة الحياة الزوجية

وأكدت صفاء عرابى منسق برنامج "موده" بالبحيرة أنه تم تنفيذ مشروع "موده" بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة "، كما تقرر تعميم وتنفيذ المشروع بباقى مدن و مراكز المحافظة.

مشيرة الى أنه تم عقد دورة تدريبية بقاعة الإدارة الإجتماعية للتضامن الاجتماعى بمركز الرحمانية، حاضر فيها الدكتور أيمن عبد العزيز - منسق برنامج موده بوزارة التضامن ، والدكتور محمد دعبيس دكتور نساء وتوليد ،والدكتورسعيد عشيبه بكلية التربية بجامعة دمنهور، وذلك بحضور عدد كبير من الفئه المستهدفة من المخطوبين.

و تم خلال الدورة التدريبية التأكيد على أهمية المبادرة في توعية وتأهيل الشباب المقبل على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والإرتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس إختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل الزواج.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي والتكليف الرئاسي لوزارة التضامن الإجتماعي "مودة" ،والذي يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ، والحد من معدلات الطلاق ، والحفاظ على نسيج المجتمع الأسري

وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج - وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، والدكتورة رندا فارس - مدير مشروع "مودة" بوزارة التضامن الإجتماعي.

و أشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بأهداف المبادرة ومردودها الإيجابي على الفئات المستهدفة، كما ثمنت جهود مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة وما تحقق من إنجاز تمثل فى تحقيق نسب أعلى من النسب المستهدفة.