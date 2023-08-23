سويلم : مصر حريصة للعمل على زيادة إهتمام المجتمع الدولى بملف المياه والمناخ

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، سابا كوروسى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على هامش مشاركته فى "الاسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم .

وخلال اللقاء بحث الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه على مستوى العالم ، حيث أشار الدكتور سويلم لإهتمام مصر الدائم بقضايا المياه والمناخ واللذان يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية ، وحرص مصر على التعاون مع الأمم المتحدة وكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للعمل على زيادة إهتمام المجتمع الدولى بملف المياه والمناخ .

وتم استعراض الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية البناء على ما تحقق خلال مؤتمر COP27 والإستمرار فى وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، حيث تعمل مصر حالياً (بالتنسيق مع اليابان والمملكة المتحدة) على تقديم تقرير لأمانة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمواصلة البناء على إنجازات ملف المياه والتى تحققت خلال مؤتمر COP27 .

وتم مناقشة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس ٢٠٢٣ وما تلاها من إجراءات لتفعيل هذه النتائج ، وخاصة "الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ" والذى نظمته مصر واليابان خلال المؤتمر ، حيث أشار الدكتور سويلم أنه سيتم عقد جلسة رفيعة المستوى على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه لبحث المضي قدماً في هذا الحوار التفاعلى .

كما تم مناقشة الإعداد للقمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقدها فى سبتمبر ٢٠٢٣ ، والمناقشات المتوقعة خلال القمة عن ملف المياه وتحقيق أهدف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه .