جامعة جنوب الوادي تُشارك بملتقى إعداد الطلاب بجامعة سوهاج

شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، بملتقى إعداد الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية الذي تستضيفه جامعة سوهاج برعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وينظمه معهد إعداد القادة بحلوان.

بحضور الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الاقصر و الدكتور عبدالناصر محمد حسن نائب رئيس جامعة سوهاج للتعليم والطلاب واللواء حافظ محمود حسن الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية والدكتور حسام الدين مصطفى وكيل معهد إعداد القادة بحلوان.

وهنأ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الدكتور حسان النعماني لصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لجامعة سوهاج ووجه التحية لمعهد إعداد القادة لتنظيم هذه الفاعلية.

أهمية الملتقي

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادي، بأهمية هذا الملتقى الذي يضم 250 طالبا وطالبة من جامعات سوهاج وجنوب الوادي و الأقصر وأسوان.

وأورد رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية تلعب دورا كبيرا في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم والجامعات هي مصنع العقول التي تهتم ببناء قدرات وخبرات الطالب بجانب المؤهلات الأكاديمية.

وأشار إلى أن هذا الملتقى يهدف لبناء الوعي للطلاب من خلال الأنشطة المتنوعة التي يقدمها حيث يأتي هذا النشاط المهم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي.

وقام الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بإهداء درع الجامعة للدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي.





