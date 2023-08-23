"كان على الشط".. نجل منى عبدالغني ينجو من الغرق والأخيرة تسجد شكرًا

بعد وفاة نجل حسن يوسف

تعرضت الإعلامية منى عبد الغني لموقف لا تُحسد عليه، لتكشف خلال برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا" تعرض نجلها لحادث غرق، لتتفاجأ بالنبأ وهي تمارس مهنتها.

منى عبد الغني ونجلها

نجل منى عبدالغني ينجو من الموت

تفاجأت منى عبدالغني عقب الانتهاء من تصويرها على الهواء مباشرة بمكالمة هاتفية من نجلها ليخبرها بنجاته من الغرق، حيث سحبه تيار المياه إلى الأسفل وغمرت المياه رأسه.

موضحة: "كان هناك تحذير في الشواطئ في اليوم ده من النزول لمستوى بعيد عن الشط، وهو فعلًا لم يذهب بعيدًا لكن المياه سحبته في العمق".

وأضافت منى عبدالغني: "كان مطمن قلبي إنه هو اللي بيكلمني وقعدت أقول الحمدلله يارب ونقول الحمدلله لما نبص للمصيبة اللي نجانا الله منها"، لافتة أنها لم تفكر في شيء سوى السجود لله تعالى.

وتابعت: "نذكر هنا كلام سيدنا عمر بأن لا يصيبنا الله في ديننا وربنا ألهمني الصبر في ديني وقولت الحمدلله وقتها".

وأرادت منى عبدالغني أن تشارك جميع المشاهدين هذا الحادث؛ لتحذرهم من نزول البحر دون أخذ الاحتياطات وتجنبها إذا كانت عالية، قائلة: "كان نفسي أقول الموضوع على الهواء عشان أحذر الناس من الكلام ده.. لأنه حصل، وحصل قريب، الله يرحمه ابن الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، ربنا يربط على قلوبهم".

حسن يوسف ونجله

وفاة نجل حسن يوسف وشمس البارودي بعد إصابته بـ "إسفكسيا الغرق"

ويذكر أن منذ أيام قليلة توفى عبدالله حسن يوسف بسبب تعرضه لـ "إسفكسيا الغرق" في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وسرعان ما تم نقل جثمانه إلى مستشفى العلمين، لينزل خبر وفاته كالصاعقة على والديه حسن يوسف وشمس البارودي وجميع محبيهما.

وإسفكسيا الغرق هي حالة اختناق تحدث عندما لا يحصل الجسم على كمية كبيرة من الأكسجين بسبب دخول كميات كبيرة من الماء إلى الرئة، مما يصعب عليه التنفس وقد تؤدي تلك الحالة إلى فقدان الوعي، أو إصابة الدماغ، وغالبًا ما تؤدي إلى الوفاة في الحال، لذا يجب عدم نزول البحر لمستوى بعيد عن الشط، وإذا كانت الأمواج عالية بُفضل عدم النزول.