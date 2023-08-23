وزير النقل يتفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مواقع العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ( يتم تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كم واعادة تاهيل مسافة 64 كم حيث يتم رفع السكة الحالية واعادة تاهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد واعادة تركيب السكة مرة اخرى واعادة تركيب سكة التي سبق سرقتها اثناء فترة الانفلات الامني بطول اجمالي 14 كم ) .

كما تفقد خط سكة الحديد من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول ٤٤ كم ( يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة) بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى ) .

تأتي هذه الجولة في اطار متابعة مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا البالغ اجمالي أطواله حوالي 500 كم حيث اطلع الوزير على التقدم في معدلات انشاء خط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء خط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم.

تابع وزير النقل تقدم العمل في تجديد واستعادة كفاءة المحطات حيث انهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل اعمال تجديد محطة بئر العبد خلال ٤٥ يوم وجاري العمل لاستعادة كفاءة و تجديد المحطات الاخرى مثل القنطرة شرق وجلبانة ورمانة وبالوظة كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش .

كما تابع الوزير تقدم أعمال انشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان و اعمال اعادة تاهيل الكوبرى القائم كوبرى الفردان هو كوبرى معدنى بطول ٦٤٠ متر يتكون من جزئين يمر اعلى قناة السويس.

وتم الانتهاء من انشاؤه فى ٢٠٠١ وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء .

خط السكة الحديد الفردان بئر العبد

تتضمن الاعمال انشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول ٣٢٠ متر واعمال اعادة تأهيل و ازدواج خط السكة الحديد اعلى الكوبرى القائم واعمال انشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح و انشاء برج اشارات شرق قناة السويس وانشاء سحارات اسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -اشارات) و انشاء منطقة ادارية شرق قناة السويس الجديدة،وشدد على تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط .

صرح الفريق مهندس كامل الوزير تم متابعة احد اهم المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش / طابا هو مشروع اعادة تأهيل وتطوير وانشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول اجمالي حوالي 500 كم حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، حيث سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا الى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بانحاء الجمهورية.

وأشار الى أن الممر اللوجيستي العريش / طابا هو ممر تنمية جديد يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم اهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وفي سياق متصل وفي اطار خطة الحكومة المصرية لتنمية سيناء وخطة وزارة النقل لرفع كفاءة طرق شمال ووسط سيناء ومن أهمها طريق القنطرة شرق العريش المزدوج بطول 170 كم ، تفقد الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة أعمال رفع كفاءة وتوسعة المسافة من القنطرة شرق حتى بالوظه بطول 19 كم والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بتكلفة 153.6 مليون جنيه حيث يتم اضافة حاره ثالثه باتجاه القنطرة شرق كما تابع وزير النقل أثناء جولته اعمال رفع الكفاءة بتقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( FDR ) في المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظه بطول حوالي 52 كيلو متر في اتجاه القنطرة شرق بتكلفة 300 مليون جنيه .

وجدير بالذكر انه في اطار الخطة الشاملة لتطوير شبكة الطرق في شمال سيناء تنفذ وزارة النقل خطة صيانة دورية لحماية الطرق من العوامل الجوية ( السيول - تحرك الكثبان الرملية ) .