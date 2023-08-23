تطوير ورفع كفاءة 36 قاعة حضانة بتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد

وقعت مؤسسة مصر الخير، اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، برتوكول تعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بمحافظة بورسعيد، بمقر ديوان عام المحافظة، للبدء في تطوير 36 قاعة حضانة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ بورسعيد في إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، لرفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى عمر 4 سنوات، وذلك بمشاركة عدد 7 جمعيات أهلية.

ويعد البرتوكول استكمالا لما قامت به مؤسسة مصر الخير من أنشطة في مجال الطفولة المبكرة، والتي شملت تطوير عدد 455 قاعة طفولة مبكرة في 10 محافظات لخدمة ما يقرب من 9 ألاف طفل و630 ميسرة وكادر تنفيذي، كما يجري حاليا تطوير عدد 107 قاعة أخرى في ثلاث محافظات ضمن استراتيجة مصر الخير للطفولة المبكرة والتي تستهدف تطوير عدد 1000 قاعة طفولة مبكرة بمختلف قرى ومدن الجمهورية.





من جانبه، قال اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، إن المحافظة تتشرف بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتطوير قاعات الحضانات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في المحافظة.

وأكد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن تطوير الحضانات سيعود بالنفع والخير على أهالي المحافظة، في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة لتوفير بيئة آمنة للأطفال، منوها إلى أنه من المستهدف الانتهاء من التطوير قبل بداية العام الدراسي المقبل لخدمة أهالي المحافظة.

فيما أوضح الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن البروتوكول يأتي استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة التي تقوم بها مصر الخير في محافظات الجمهورية، موضحا أنه يأتي أيضا ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم.

ونوه الدكتور صابر حسن، أن تطوير الحضانات يشمل توفيق الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، فضلا عن التطوير الهندسي والإنشائي للحضانات من أعمال دهانات وأرضيات وصيانة دورات المياه والكهرباء وكذلك توفير الاثاث المناسب والألعاب الترفيهية والأدوات التعليمية للأطفال مما يساعد في رفع نسب الالتحاق بالحضانات.

في السياق، أشار محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تستهدف تطوير عدد 550 قاعة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية في المرحلة الثالثة من البرنامج بتمويل من وزارة التضامن بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ومن جانبه، أكد فراج حافظ، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد، أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، لاختيار وتأهيل الحضانات وتوفيق أوضاعها كما تقوم بالالتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية المعتمدة من الوزارة التي سيتم تدريب المعلمات والميسرات عليها من خلال المشروع، ومع لالتزام بالمناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعى.

وقال الدكتور علاء صادق، إن البروتوكول الموقع اليوم، يمتد أيضا إلى تدريب الميسرات على أحدث الأساليب التربوية للتعامل مع الأطفال في هذه المرحلة العمرية وفق المنهج والمعايير المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، من أجل بناء طفل سليم.

وقام بتوقيع البروتوكول، بمقر الديوان العام لمحافظة بورسعيد، كلا من، فراج حافظ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، والدكتور علاء صادق مدير مشروع الطفولة المبكرة بمؤسسة مصر الخير، وعدد من ممثلي الجمعيات بحضور سمر لطفي مدير أول مكتب مصر الخير لمدن القناة والشرقية.