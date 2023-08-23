أسعار الألومنيوم في الأسواق المصرية والبورصة العالمية

أسعار الألومنيوم.. واصلت أسعار الأولومنيوم صباح اليوم الأربعاء وعلى مدار عدة شهور متتالية ثباتها في الأسواق المحلية المصرية، إذ تراوح سعر الطن ما بين 86،000 إلى 99،150 جنيهًا "بدون ضريبة"، بحسب اللائحة التسعيرية المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، خلال الشهر الجاري.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة للألومنيوم ببورصة لندن للمعادن، عند افتتاح جلسة اليوم الأربعاء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الألومنيوم صباح اليوم الأربعاء والتي شهدت استقرارًا سعريا وذلك على مدى عدة شهور متتالية، وتحرص الوفد منذ بداية انطلاق الموقع الإلكترونية على تقديم خدماتها السعرية التي ينتظرها كل متابعيها، لاسيما أسعار المعادن والألومنيوم، والتي جاءت على النحو الأتي:

أسعار الألومنيوم في مصر

الومنيوم

سلك الألومنيوم - 9 مم H12

سجل سعر طن السلك ثباتًا، عند 99،000 جنيه.

سلك الألومنيوم - 9مم H14

ووصل سعر طن السلك لـ99،150 جنيها.

لفات الألومنيوم 6 مم

ثبت سعر لفات الألومنيوم 6 مم، ليسجل 96،500 جنيه للطن.

لفات الألومنيوم البارد

لم يتغير سعر طن لفات الألومنيوم البارد عقب التثبيت خلال أغسطس، ليسجل 97،000 جنيه.

شرائح الألومنيوم البارد

وسجل سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ثباتًا عند نفس مستوياته، ليصل إلى 99،000 جنيه للطن.

سلندرات «الأسطوانات»

ثبت سعر طن السلندرات عند 86،000 جنيه.

أسعار الألومنيوم في السوق العالمي

قفزت العقود الآجلة للألومنيوم «درجة أولى» في بورصة لندن للمعادن، في بداية جلسة تداول اليوم، ليسجل 2183 دولارًا للطن، بنسبة زيادة 0.28%، وقت كتابة هذا الخبر.