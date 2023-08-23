قومي المرأة بالمنيا .. يطلق برنامج "تحويشة" لرفع المستوى الإقتصادي للأكثر إحتياجا

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أطلق فرع المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج " تحويشة " ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك في إطار مشروع الإدخار والإقراض، لدعم وتمكين سيدات القرى اقتصاديًا واجتماعيًا ، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والإنتاجية، بالتعاون مع عدد من البنوك الحكومية ، لرفع المستوى الإقتصادي للطبقات الأكثر احتياجا بما يتماشى مع السياسة العامة.

من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن الفكرة من إطلاق برنامج و تطبيق "تحويشه" هو تطوير آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض التقليدية، وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمي و التماشى مع تطورات العصر، بهدف نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى ، من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية، واستخراج بطاقات ائتمانية، لإدماج السيدات بالمنظومة المصرفية الرسمية ، ودعم إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل لهن وحياة كريمة لأسرهن.

وأضافت ، أن المجلس بدأ فعاليات التعريف ببرنامج "تحويشة" في مركز شباب قرية البرجاية بمركز المنيا ، وذلك للترويج للبرنامج بالقرية والقرى المجاورة بالتنسيق مع أعضاء وإدارى الفرع والأمانة وموظفي بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة، لافتة ، إلى أن برنامج الفعاليات يشمل مرور السيدات بمكاتب للتعريف بدور وأنشطة المجلس ، ثم مكاتب للتعريف بكيفية الإشتراك في البرنامج وأهميته، ثم يلى ذلك مكاتب موظفي بنك مصر لإستخراج كارت ميزه مجانى ، وتنتهى جولة السيدات بإستلام حقيبة بها هدية من برنامج تحويشه ، والمجلس القومي للمرأة.

وعلي هامش البرنامج، تم تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة، ومنها ، مكتب شكاوى المرأة ، واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ، حيث تم إستخراج ١٥٠ بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، وذلك في إطار التعاون المثمر والممتد بين المجلس القومي للمرأة ، و مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.