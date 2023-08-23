أسعار البيض صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية.. الأبيض بكام؟

أسعار البيض.. شهدت أسعار طبق البيض خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء استقرارًا، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 106 جنيهات، وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 108 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض بجميع أنواعه الاحمر والابيض والبلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص بوابة الوفد يوميا وبصورة لحظية على تقديم كافة المعلومات اللازمة وفق أخر تحديث لجميع السلع لاسيما أسعار البيض، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

شهدت استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-8-2023، في المزرعة، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 106 جنيهات.

أسعار البيض اليوم الأربعاء

البيض

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 106 جنيهات، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 119 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وجاءت اسعار البيض اليوم على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 106 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 108 جنيهات.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 119 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.