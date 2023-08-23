القبض على 3 مُتهمين بالاتجار في العُملة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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الداخلية تُواصل مُطاردة تُجار العملة

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الشروق.. وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"– سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش).

بمواجهتهمإعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.. كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.