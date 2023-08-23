الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 35 محضرا لمنشآت طبية خاصة بالمنيا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ، بمراكز شمال وجنوب المحافظة ، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة .

وكذلك إتباعها الإشتراطات الصحية والبيئية، لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية ، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر يوليو الماضي .

حيث تم المرور على 529 منشأة طبية خاصة ، تنوعت بين (مستشفيات ، مراكز طبية ، عيادات خاصة ، معامل ) ، موضحا ً وكيل الوزارة ، أن الحملات  التفتيشية أسفرت عن ضبط 265 منشأة مخالفة ، وتحرير 35 محضر غلق إداري، فضلا عن تنفيذ 49 قرار غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وإنذار 250 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى ترخيص 17 منشأة طبية .