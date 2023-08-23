تحرير 35 محضرا لمنشآت طبية خاصة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ، بمراكز شمال وجنوب المحافظة ، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة .

وكذلك إتباعها الإشتراطات الصحية والبيئية، لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية ، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر يوليو الماضي .

حيث تم المرور على 529 منشأة طبية خاصة ، تنوعت بين (مستشفيات ، مراكز طبية ، عيادات خاصة ، معامل ) ، موضحا ً وكيل الوزارة ، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 265 منشأة مخالفة ، وتحرير 35 محضر غلق إداري، فضلا عن تنفيذ 49 قرار غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وإنذار 250 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى ترخيص 17 منشأة طبية .