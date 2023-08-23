لأهالى قنا " متخرجوش من البيت انهاردة " درجات الحرارة تسجل 44 درجة

تشهد الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم الأربعاء ، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، تنخفض تدريجيا فى ساعات الصباح الأولى من بداية اليوم وحتى مع حلول المساء.

حيث يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة مع حلول الليل، مع انخفاض فى نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا ، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وابو تشت، فيما ترتفع الحرارة نسبياً على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة انخفاض ملحوظا فى سرعة الرياح، حيث تنشط رياح منخفضة حارة نهارا على كافة أنحاء المحافظة وخاصة خلال ساعات النهار، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٤٣ درجة، والمحسوسة ٤٤ درجة، و ٢٧ درجة لصغرى.