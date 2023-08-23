ننشر مواعيد قطارات خط الصعيد اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، اليوم الأربعاء، مواعيد قطارات الــ( تالجو - المكيف- الروسي) على خط الصعيد، والذي يشمل محطات، (أسوان – الأقصر – قنا – نجع حمادي – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الجيزة – القاهرة).

حيث ينطلق قطار 2030 من القاهرة في تمام الساعة 7 مساء، ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالى، ويقوم قطار 2031 من أسوان يوميا في تمام الساعة 7 مساء، ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا، وينطلق قطار رقم 1902 مكيف «القاهرة -أسوان»، في تمام الساعة 00.20 مساء، وينطلق قطار رقم 978 مكيف «القاهرة- أسيوط» في تمام الساعة 06.30 صباحًا، وينطلق قطار رقم 980 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 08.00 صباحًا، ويقوم قطار رقم 2010 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 10.00 صباحًا.

ويقوم قطار رقم 982 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 12.00 ظهرًا، وينطلق قطار رقم 986 مكيف «القاهرة -الأقصر» في تمام الساعة 13:00 ظهرًا، ويقوم قطار رقم 970 مكيف «بور سعيد- سوهاج» في تمام الساعة 14:00 ظهرا، وينطلق قطار رقم 990 مكيف «القاهرة- سوهاج» في تمام الساعة 16.00 عصرا، ويقوم قطار رقم 2006 مكيف «القاهرة- أسوان» في تمام الساعة 17.15 عصرا، وينطلق قطار رقم 2012 مكيف «القاهرة- أسوان» في تمام الساعة 17.30 عصرًا.

ويقوم قطار رقم 872 مكيف «القاهرة- أسيوط» في تمام الساعة 17.45 عصرًا، وينطلق قطار رقم 988 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 19.00 مساءا ، ويقوم قطار رقم 2014 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 21.00 مساءا ، وينطلق قطار رقم 976 مكيف«القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 21.30 مساءا ، ويقوم قطار رقم 996 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 22.00 مساء، وينطلق قطار رقم 890 مكيف «القاهرة -سوهاج» في تمام الساعة 23.30 مساء.

ويقوم قطار رقم 974 «القاهرة -الأقصر» «روسي» في تمام الساعة 5.30 صباحًا، ويقوم قطار رقم 1006 «القاهرة -سوهاج» «روسي» في تمام الساعة 6.00 صباحًا، وينطلق قطار رقم 80 «القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 8:30 صباحًا، وينطلق قطار رقم 1004«القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ويقوم قطار رقم 160 «القاهرة -الاقصر» «روسي» في تمام الساعة 12:15 ظهرًا، ويقوم قطار رقم 972 «القاهرة- أسيوط» «روسي» في تمام الساعة 14:20 ظهرًا.

وينطلق قطار رقم 188 «القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 18:00 مساءا ، ويقوم قطار رقم 1014«القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 18:50 صباحا، ويقوم قطار رقم 1012 «القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 20:20 مساء، ويقوم قطار 3025 ثالثة مكيفة «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 04:10.

وينطلق قطار رقم 2011 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 5.15 صباحًا، ويقوم قطار رقم 981 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 5.30 صباحا، وينطلق قطار رقم 983 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 7.30 صباحًا، ويقوم قطار رقم 2013 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 14.30 ظهرًا، وينطلق قطار رقم 2007 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 15.15 عصرًا، ويقوم قطار رقم 2015 مكيف«أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 16.00 مساء.

وينطلق قطار رقم 1903 مكيف«أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 17.00 مساء، ويقوم قطار رقم 997 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 20.45 مساء، وينطلق قطار رقم 989 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 23.00 مساء، ويقوم قطار رقم 987 مكيف «الأقصر- القاهرة» في تمام الساعة 4.50 صباحًا، وينطلق قطار رقم 977 مكيف «الأقصر -القاهرة» في تمام الساعة 19.25 مساء، ويقوم قطار رقم 971 مكيف «سوهاج -القاهرة» في تمام الساعة 5.20 صباحًا.

وينطلق قطار رقم 991 مكيف «سوهاج -القاهرة» في تمام الساعة 6.30 صباحًا، ويقوم قطار رقم 891 مكيف «سوهاج -القاهرة» في تمام الساعة 11.00 ظهرًا، وينطلق قطار رقم 871 مكيف «أسيوط -القاهرة» في تمام الساعة 3:20 صباحا، ويقوم قطار رقم 979 مكيف «أسيوط -القاهرة» في تمام الساعة 15:00 ظهرا، وينطلق قطار رقم 81 «أسوان -القاهرة»«روسي» في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويقوم قطار رقم 1013 «أسوان -القاهرة»«روسي» في تمام الساعة 13:50 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 1015 «أسوان -القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 17:30 عصرًا، يقوم قطار رقم 187 «أسوان -القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 18:30 مساء، ينطلق قطار رقم 1011 «أسوان -القاهرة»«روسي» في تمام الساعة 23:20 مساء، ويقوم قطار رقم 833 «أسوان -القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 00:10 مساء، وينطلق قطار رقم 975 «الاقصر- القاهرة»«روسي» في تمام الساعة 8:00 صباحًا.

ويقوم قطار رقم 1007 «سوهاج- القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 19:35 مساء، وينطلق قطار رقم 973 «أسيوط- القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 2:20 ظهرًا، ويقوم قطار رقم 165 «أسيوط- القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وينطلق قطار رقم 1010«أسوان -القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 00:05 مساء.