الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ننشر مواعيد قطارات خط الصعيد اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

قطارات الصعيد
قطارات الصعيد

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، اليوم الأربعاء، مواعيد قطارات الــ( تالجو - المكيف- الروسي) على خط الصعيد، والذي يشمل محطات، (أسوان – الأقصر – قنا – نجع حمادي – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الجيزة – القاهرة).

حيث ينطلق قطار 2030 من القاهرة في تمام الساعة 7 مساء، ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالى، ويقوم قطار 2031 من أسوان يوميا في تمام الساعة 7 مساء، ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا، وينطلق قطار رقم 1902 مكيف «القاهرة -أسوان»، في تمام الساعة 00.20 مساء، وينطلق  قطار رقم 978 مكيف «القاهرة- أسيوط» في تمام الساعة 06.30 صباحًا، وينطلق قطار رقم 980 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 08.00 صباحًا، ويقوم قطار رقم 2010 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 10.00 صباحًا.

 

ويقوم قطار رقم 982 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 12.00 ظهرًا، وينطلق  قطار رقم 986 مكيف «القاهرة -الأقصر» في تمام الساعة 13:00 ظهرًا، ويقوم قطار رقم 970 مكيف «بور سعيد- سوهاج» في تمام الساعة 14:00 ظهرا، وينطلق  قطار رقم 990 مكيف «القاهرة- سوهاج» في تمام الساعة 16.00 عصرا، ويقوم قطار رقم 2006 مكيف «القاهرة- أسوان» في تمام الساعة 17.15 عصرا، وينطلق قطار رقم 2012 مكيف «القاهرة- أسوان» في تمام الساعة 17.30 عصرًا.

 

ويقوم قطار رقم 872 مكيف «القاهرة- أسيوط» في تمام الساعة 17.45 عصرًا، وينطلق قطار رقم 988 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 19.00 مساءا ، ويقوم قطار رقم 2014 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 21.00 مساءا ، وينطلق قطار رقم 976 مكيف«القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 21.30 مساءا ، ويقوم قطار رقم 996 مكيف «القاهرة -أسوان» في تمام الساعة 22.00 مساء، وينطلق  قطار رقم 890 مكيف «القاهرة -سوهاج» في تمام الساعة 23.30 مساء.

 

ويقوم قطار رقم 974 «القاهرة -الأقصر» «روسي» في تمام الساعة 5.30 صباحًا، ويقوم قطار رقم 1006 «القاهرة -سوهاج» «روسي» في تمام الساعة 6.00 صباحًا، وينطلق  قطار رقم 80 «القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 8:30 صباحًا، وينطلق قطار رقم 1004«القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ويقوم قطار رقم 160 «القاهرة -الاقصر» «روسي» في تمام الساعة 12:15 ظهرًا، ويقوم قطار رقم 972 «القاهرة- أسيوط» «روسي» في تمام الساعة 14:20 ظهرًا.

 

وينطلق  قطار رقم 188 «القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 18:00 مساءا ، ويقوم قطار رقم 1014«القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 18:50 صباحا، ويقوم قطار رقم 1012 «القاهرة -أسوان» «روسي» في تمام الساعة 20:20 مساء، ويقوم قطار 3025 ثالثة مكيفة «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 04:10.

 

وينطلق قطار رقم 2011 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 5.15 صباحًا، ويقوم قطار رقم 981 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 5.30 صباحا، وينطلق قطار رقم 983 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 7.30 صباحًا، ويقوم قطار رقم 2013 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 14.30 ظهرًا، وينطلق قطار رقم 2007 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 15.15 عصرًا، ويقوم قطار رقم 2015 مكيف«أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 16.00 مساء.

 

وينطلق قطار رقم 1903 مكيف«أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 17.00 مساء، ويقوم قطار رقم 997 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 20.45 مساء، وينطلق قطار رقم 989 مكيف «أسوان -القاهرة» في تمام الساعة 23.00 مساء، ويقوم قطار رقم 987 مكيف «الأقصر- القاهرة» في تمام الساعة 4.50 صباحًا، وينطلق قطار رقم 977 مكيف «الأقصر -القاهرة» في تمام الساعة 19.25 مساء، ويقوم قطار رقم 971 مكيف «سوهاج -القاهرة» في تمام الساعة 5.20 صباحًا.

 

وينطلق قطار رقم 991 مكيف «سوهاج -القاهرة» في تمام الساعة 6.30 صباحًا، ويقوم قطار رقم 891 مكيف «سوهاج -القاهرة» في تمام الساعة 11.00 ظهرًا، وينطلق قطار رقم 871 مكيف «أسيوط -القاهرة» في تمام الساعة 3:20 صباحا، ويقوم قطار رقم 979 مكيف «أسيوط -القاهرة» في تمام الساعة 15:00 ظهرا، وينطلق قطار رقم 81 «أسوان -القاهرة»«روسي» في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويقوم قطار رقم 1013 «أسوان -القاهرة»«روسي» في تمام الساعة 13:50 ظهرًا.

 

ينطلق قطار رقم 1015 «أسوان -القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 17:30 عصرًا، يقوم قطار رقم 187 «أسوان -القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 18:30 مساء، ينطلق قطار رقم 1011 «أسوان -القاهرة»«روسي» في تمام الساعة 23:20 مساء، ويقوم قطار رقم 833 «أسوان -القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 00:10 مساء، وينطلق قطار رقم 975 «الاقصر- القاهرة»«روسي» في تمام الساعة 8:00 صباحًا.

 

ويقوم قطار رقم 1007 «سوهاج- القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 19:35 مساء، وينطلق قطار رقم 973 «أسيوط- القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 2:20 ظهرًا، ويقوم قطار رقم 165 «أسيوط- القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وينطلق قطار رقم 1010«أسوان -القاهرة» «روسي» في تمام الساعة 00:05 مساء.

مواد متعلقة

تعرف على أسعار بيع الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الأربعاء بالمنيا

البطاطس بــ 7 جنيهات.. أسعار الخضراوات بالمنيا اليوم الأربعاء 23 اغسطس 2023

شاب يلفظ أنفاسه طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة بمدينة المنيا

معسكر جوالة ضمن "صيف شبابنا" بالمنيا

نجاح عمليتين زراعة قرنية برمد المنيا

رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات قيد الطلاب بالجامعة الأهلية

محافظ المنيا يكرم الطالب "كيرلس نوناى" الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة

إنطلاق مبادرة "تحويشة " للإدخار والإقراض بالمنيا