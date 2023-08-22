عاجل
اتحاد "إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي" يدعو المجتمع الدولي لتصحيح الظلم الواقع على الفلسطينيين
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية فى التعاملات المسائية

العملات العربية
العملات العربية

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر. 

 

أسعار صرف العملات العربية

 

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.03 جنيه للشراء، 100.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

بلغت أسعار صرف الدينار البحــريني عند سعر 81.77  جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 80.07  جنيه للشراء، 80.62  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45  جنيه للشراء، 8.50 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 43.42 جنيه للشراء، 43.72 جنيه للبيع.

 

txt

تفاصيل إحالة خادمة سرقت عملات أجنبية للجنايات

txt

" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية

 

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية

 

العملات الأوروبية والآسيوية

 

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 33.55  للشراء، و33.71 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.34 جنيه للشراء، 39.51 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.11 جنيه للشراء، 35.20 جنيه للبيع.

 

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.77 جنيه للشراء، و 22.88 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.50 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.82 جنيه للشراء، 2.83  جنيه للبيع.

 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.15 للشراء، 21.24 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.22  جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي 

 

الدولار الأمريكي 

 

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

 وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

حققت أسعار الدولار الأمريكي  في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

مواد متعلقة

أسعار صرف الدولار الأمريكي فى التعاملات المسائية

أسعار صرف الريال السعودي فى البنوك اليوم الاثنين

أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

تباين أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه

أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنوك اليوم