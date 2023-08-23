تسجيل الدخول على جدارات للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

تسجيل الدخول لجدرارت.. هكذا بحث الملايين من السعوديين اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، لمعرفة طريقة التسجيل على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، تزامنًا مع فتح وزارة الحج والعمرة باب التسجيل على وظائفها المعلنة مؤخرًا، والتي يتم التقديم عليها عبر المنصة.

4 خطوات لتسجيل الدخول جدارات

ونستعرض في السطور التالية خطوات التسجيل بجدارات وفق الموقع الرسمي بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف:

الدخول إلى منصة جدارات عبر رابط المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف. الضغط على إنشاء حساب، عبر بوابة نفاذ الوطنية. النقر على إنشاء حساب جديد في النفاذ الوطني الموحد. بعد إتمام إنشاء حسابك في النفاذ الوطني بإمكانك العودة لمنصة جدارات وتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.

متطلبات تسجيل الدخول بجدارات

أن يكون المستخدم سعودي الجنسية.

أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

مفاضلة الوظائف الادارية لوزارة الحج والعمرة

أن تكون الدرجة العلمية و التخصص مشمولة في الاعلان. اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال ونساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت عن فتح باب التقديم على 15 وظيفة شاغرة لديها للرجال والنساء بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام.