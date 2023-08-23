متحدث الزراعة: الرئيس السيسي يتابع مشروعات القطاع بشكل دوري ومستمر

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن الرئيس السيسي يتابع مشروعات القطاع بشكل دوري ومستمر، لافتًا إلى أن الدولة فرضت اتجاه واضح لتدعيم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

الرئيس السيسي

وتابع متحدث الزراعة، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج لتعظيم المنظومة الزراعية للدولة ولضمان حصول المزارع على المستحقات وتلقي كل سبل الدعم بطريقة محوكمة ومميكنة وأكثر أمانًا.

مشروعات قطاع الزراعة

وأضاف أن هناك مشروعات كبيرة نفذتها الدولة المصرية، والتي لها آثار واضحة في زيادة الرقعة الزراعية، وإضافة ما يقرب من 3 ملايين فدان للكتلة الزراعية، مثل: مشروعات "الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، الريف المصري الجديد، توشكي، وسيناء".

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك مشروعات لتعظيم إنتاجية الأرض والمياه، كما أن الوزارة تولي الاهتمام بملف زراعة الأرز بهدف تعظيم الإنتاج وتقليل العجز، فضلًا عن إضافة أصناف جديدة، مثل:"سوبر 300 وسوبر 301" التي تستهلك في زراعتها كميات أقل من الماء، بالإضافة لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية الآلية الجديدة التي تنظم العلاقة بين المزارع والتاجر لتشجيع الفلاح على زراعة بعض المحاصيل التي يحتاجها السوق المحلي وتحقيق الربح وتقليل الخسائر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد، المذاع على فضائية Ten.