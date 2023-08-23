مفاجأة جديدة في حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع شديد في درجات الحرارة وإرتفاع نسب الرطوبة مما يؤدي على كافة أنحاء البلاد.

الطقس السائد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الاثنين المقبل.

سقوط أمطار

وذكرت الهيئة، أن السحب المنخفضة تظهر صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، فضلا عن سقوط للأمطار الخفيفة وأحيانًا الرعدية على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وتابعت، هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالنسبة لخليج السويس وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم| ساعة، وارتفاع للامواج من 2.5 إلى 3.5 متر، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس الفضفاضة، وشرب السوائل بكثرة، ومتابعة النشرات الجوية بإستمرار لمعرفة حالة الطقس.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى