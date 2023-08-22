حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأربعاء، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية،ى أن هناك سحب منخفضة تظهر صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلًا عن نشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 31 والمحسوسة 34 والقاهرة 24.

مطروح: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23.

وادي النطرون: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 24.

طنطا: العظمى 33 والمحسوسة 36 والصغرى 24.

شبين الكوم: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

دمنهور: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 24.

السلوم: العظمى 33 والمحسوسة 36 والصغرى 23.

سيوة: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 22.

بورسعيد: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 25.

دمياط: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 25.

الزقازيق: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

المنصورة: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 25.

الإسماعيلية: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.

السويس: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 23.

العريش: العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 24.

رفح: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 24.

رأس سدر: العظمى 36 والمحسوسة 39 والصغرى 27.

نخل: العظمى 35 والمحسوسة 38 والصغرى 22.

طابا: العظمى 36 والمحسوسة 39 والصغرى 25.

كاترين: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 18.

الطور: العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 28.

شرم الشيخ: العظمى 40 والمحسوسة 43 والصغرى 30.

الغردقة: العظمى 39 والمحسوسة 42 والصغرى 29.

مرسى علم: العظمى 39 والمحسوسة 42 والصغرى 29.

الفيوم: العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.

بنى سويف: العظمى 35 والمحسوسة 38 والصغرى 24.

المنيا: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24.

أسيوط: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24.

سوهاج: العظمى 40 والمحسوسة 42 والصغرى 26.

قنا: العظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 27.

الأقصر: العظمى 43 والمحسوسة 44 والصغرى 27.

أسوان: العظمى 44 والمحسوسة 45 والصغرى 28.

أبوسمبل: العظمى 44 والمحسوسة 45 والصغرى 29.

الوادي الجديد: العظمى 41 والمحسوسة 42 والصغرى 25.

شلاتين: العظمى 40 والمحسوسة 43 والصغرى 31.

أبورماد: العظمى 38 والمحسوسة 41 والصغرى 30.

حلايب: العظمى 37 والمحسوسة 40 والصغرى 29.