طالبة عراقية تضع مولودها داخل قاعة الامتحان

شهدت إحدى قاعات الامتحانات في العاصمة العراقية بغداد واقعة غير مألوفة، الثلاثاء، حين وضعت طالبة مولودها خلال خضوعها للاختبار.

وانتشرت الواقعة الغريبة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، واعتبرها كثيرون "بشرة خير"، بينما رأى آخرون أن الولادة جاءت بفعل الضغط النفسي ورهبة الامتحانات.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، صحة الواقعة، موضحًا أنها حدثت صباح الثلاثاء خلال أعمال امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط بالرصافة شرق بغداد.

وأضاف المتحدث أن "إحدى الطالبات أتمت الولادة وهي تجري الامتحان، بعدما شعرت بآلام الطلق بعد وقت قصير من دخولها للقاعة، وتم التعامل مع الموقف بكل مهنية"، وفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأردف: "تم إسعاف الطالبة على وجه السرعة، ونحن كوزارة نهنىء هذه الولادة، ونتمنى للطالبة وجنينها دوام الصحة والعافية، والوزارة كعادتها تراعي الاعتبارات الأبوية والإنسانية في التعاطي مع هكذا حالات".

