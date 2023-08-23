الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انسحاب عمر خيرت من حفل "التجمع" تقديرا لجمهوره

عمر خيرت
عمر خيرت

 انسحب الموسيقار عمر خيرت من حفله الذى كان مقرر إقامته أمس "الثلاثاء" فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وذلك احتراما وتقديرا لجمهوره ونظرا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة.


وكان الحفل من المقرر  ان يبدأ فى الثامنة والنصف، وقد شهد تكدس شديد من الجمهور على بوابات الدخول منذ السادسة، وامتدت صفوف الحضور لمسافات طويلة أمام القاعة حتى يتسنى لهم الوصول للمقاعد المخصصة؛ والتى لم تكن كافية للاعداد المتواجدة مما آثار استياء الكثيرين وبدأت تتعالى الأصوات.


وأكد البعض ان الرسم الموضح على الصفحة المخصصة بالحجز يظهر القاعة على أنها مدرجة عكس ما وجدوه وهى صفوف متساوية ممتدة بعرض القاعة التى تستوعب ما يقرب او يزيد عن الف فرد.


كما اشار البعض بتدني مستوى التنظيم الذى لا يليق بقيمة الموسيقار الكبير وأن حفلاته التى تقام فى الأماكن العامة مثل القلعة تتسم بالاحترافية وحسن التنظيم.


ونشرت صفحة الموسيقار الرسمية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اعتذارا لجمهوره جاء نصه "نظرًا لسوء تنظيم الحفل وعدم احترام الشركة المنظمة له ولجمهوره، يعتذر الموسيقار لجمهوره عما حدث ويعتبر ذلك غير لائق بالجمهور أو به والفرقة الموسيقية".

 

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